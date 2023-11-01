人們不斷追求性能更強的晶片技術，但隨著而來的散熱問題相當考驗科技大廠，包括蘋果、輝達、超微，以及負責代工的台積電都希望能夠解決此問題，其中超微公開表示，正在與台積電密切合作，在製程技術上投入大量精力，並確保半導體產品的品質與穩定性。

綜合媒體報導，超微的晶片過往常被詬病運行溫度高的問題，讓市場擔心Ryzen世代的整體CPU溫度將繼續升高，在較小的晶片內不斷增加電晶體密度，容易導致溫度在運作時快速上升。

報導提到，代號為Raphael的最新Ryzen 7000 CPU運作最高溫會超過80度，雖然可以透過降壓來取得性能與散熱的平衡，但如果性能不斷提高，這樣的問題也會在未來持續發生。

針對此狀況，超微提到，公司正與台積電密切合作，在製程技術上投入大量精力，並確保半導體的品質和穩定性。言下之意代表，超微也注意到產品過熱的問題，並找尋解決辦法。