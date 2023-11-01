殲-20戰機超低空「叠羅漢」

殲-20戰機服役已6年半，解放軍仍不斷加以升級改良，在擴大機隊的同時，也添加了更多先進性能。

據《商業內幕》（Business Insider）網報導，雖然殲-20已全面部署解放軍5大戰區，但密切追蹤中方空軍的美國空軍官員說，它和F-22及F-35相比，仍不是空優戰機。然而，美國官員說，殲-20就像中方其他硬體般，它能滿足北京近期的需求，也就是防止美軍介入西太平洋區，尤其是台灣週邊的衝突。

而從2022和2023年殲-20在公開活動中顯示的序號評估，已有超過200架，不僅比美國在1996—2011年間打造的187架F-22多，也比預期更快發揮產能。五角大廈在向國會新提交的年度中國軍力報告（China Military Power Report）內指出，中方空軍在殲-20機隊擴大的同時，也正準備將它升級。

殲-20戰機

中國設計師原本一開始就打算，要為殲-20裝備渦扇-15，但中方航空工業在生產先進噴射發動機上卻陷入掙扎。不過，今夏出現的影像卻顯示，新版殲-20原型機上裝備了渦扇-15發動機。

美國國防大學（National Defense University）中國航空航天研究所（China Aerospace Studies Institute，CASI）所長馬偉寧（Brendan Mulvaney）說，儘管陸製發動機還差美製發動機很遠，「但他們花了10年，致力設法打造航空發動機，因為這確實阻礙了中國空軍向前邁進。不過，他說，如今中方獲得相當高品質的成果，也將它們安裝在最新的戰機上。

而渦扇-15除了能賦予殲-20超音速巡航力外，還可望增進它的發電能力及熱管理特性，為將來的開發做好準備。知名中國軍事航空專家喬瑞克（Rick Joe）說，這些都是重要的功能，因為新版殲-20原型機無論是子系統、材料或外觀都會進行重大升級。

雖然殲-20升級，機隊也不斷擴大，但美國空軍駐亞太高層仍懷疑，它的戰力能和美國5代戰機相匹敵。美國太平洋空軍司令維斯巴赫（Kenneth Wilsbach）便指出，中方在模仿美國技術上做得很好，但還沒有像美國那樣，發展出能提高第5代戰機效率的培訓和關係。