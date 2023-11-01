富邦產險表示，為提供客戶更完整的風險解決方案，亦積極尋求跨領域的戰略夥伴，與工研院、中央大學、台灣大學氣候天氣災害研究中心、國家災害防救科技中心等機構合作與交流，研發多種量化評估系統如「地震風險評估系統」、「颱風洪水風險評估系統」、「火災風險評估系統」與「工程保險PML評估系統」等。其中，產學合作的「地震風險評估系統」更於2004年獲得經濟部科專計畫以及亞洲保險論壇創新獎肯定。此套系統可量化地震風險，作為企業規劃保險，以及保險公司安排再保險的依據。系統啟用迄今，服務超過數百家客戶，深獲客戶與國際再保險公司信賴。富邦產險引進外部資源，從第三方公正的角度給予客戶專業建議，不只降低客戶風險，同時也能減少保險公司損失與社會資源的浪費，進而在地實踐永續目標，創造三贏的全新局面。

近年，富邦產險積極投入綠能保險，響應政府能源轉型政策，針對風電與光電產業成立「綠能保險專案小組」，目前承保全台灣近四分之一太陽能光電案場、約半數陸上風電機組，並參與每一個離岸風電風場的保險計畫，為全台最大綠能保險業者。損害防阻部門更創國內保險業之先，率先取得全球風力組織GWO基本安全訓練證照，提升同仁對離岸風電之風險認知並具備出海服務資格。針對太陽能光電案場，除提供颱洪風險檢核外，近期更推出「紅外線空拍機檢測服務」，結合富邦金控數據科學部的「智能辨識系統」，可自動定位影像座標及辨識溫度異常點，提升發電效率與降低火災風險。

從事後補償到事前防阻，富邦產險以成為客戶的「全方位風險管理顧問」為目標，富邦產險也呼籲，在面對各項新興風險的挑戰，企業必須提前做好準備，結合外部專家，協助企業依照產業特性執行風險評估、控制及移轉，發揮風險管理的成本效益，才能將損害降到最低。富邦產險也將持續運用全球保險能量，以及完整的企業生命週期風險損防技術，支持客戶永續經營，實現保險穩定社會的目標。