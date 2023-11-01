大陸浙江省寧波市一名19歲男子因突然腹瀉、嘔吐而被送醫急救，醫師在抽血時竟發現，其血液呈現「牛奶色」，診斷是急性重症胰腺炎。後續進一步探究患者的飲食習慣，原來對方長期愛吃外賣，且偏好重油、高脂、高糖等口味，可說是被吃出來的疾病。醫師示警，急性胰腺炎會出現全身炎症反應症候群，造成內臟受損、功能衰竭，嚴重甚至恐致死亡，不可不慎。

根據陸媒《星洲網》報導，該名男子身高170公分，但體重卻高達95公斤，某日因突然腹痛、拉肚子及持續嘔吐而就醫。在進行抽血檢查時，醫師驚見患者的血液非呈現正常的淡黃色，而是牛奶色，被診斷是急性重症胰臟炎，為高血脂症所導致，其血脂竟超標100多倍。由於病情相當嚴重，需入住加護病房，最終經過約2周的治療，才脫離險境。

後續進一步探究該名患者的罹病原因，原來對方喜歡宅在家，也沒有運動的習慣；飲食方面，則長期愛吃外賣，且偏好重油、高脂、高糖等口味，成為釀禍關鍵。

對此，寧波大學附屬第一醫院重症醫學科副主任葉繼輝說明，該患者會出現牛奶血，是因為他攝取過多的脂肪，導致小腸吸收消化後形成「細小的乳糜微粒」進入血液，當累積達一定程度時，血清就由透明的淡黃色變成奶白色的黏稠液體，醫學上又稱「乳糜血」。

葉繼輝提醒，一旦發生急性胰腺炎，將會導致全身炎症反應症候群，進而讓內臟損傷、功能衰竭，嚴重甚至恐死亡，不得不謹慎看待。