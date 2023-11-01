竹聯幫旭仁會施姓成員以「保本保息」投資房地產等話術吸金，再吸收星展銀行前柯姓理財專員提供有錢人名單，2019年至今吸金4800萬餘，兩人被新北地檢署拘提到案後，向新北地方法院聲請收押禁見裁准。

檢警調查，施男與5名同夥共組公司，以投資房地產「保本保息」16％至24％的高額年息吸引民眾投資，還勾結當時任職於星展銀行的柯姓理財專員，鎖定有錢人行騙，並與柯約定給付高額佣金。

施男等人為了取信民眾，還成立行銷公司「洗評價」，使民眾誤信公司真的有在投資，自2019年起吸金至今共獲利4800萬餘，清查受害人數約10人，目前仍在以金流追查是否仍有未知受害者。

新北地檢署接獲線報，由企業犯罪專組檢察官王宗雄指揮警政署刑事警察局、新北市警察局板橋警分局等單位，10月16日兵分7路前往施男等人辦公處所與住所搜索，並查扣現金45萬、名錶6只、金飾、電腦等證物，另扣押施等人位於台北市內湖區的不動產1處。

行動當天檢方另拘提或通知施、柯等7名被告到案說明，複訊後施、柯兩人被聲請收押禁見，施裁准，柯獲法院裁定40萬元交保，其餘被告由檢方諭知5萬元不等金額交保．

新北地檢署表示，遇到他人推薦來路不明的金融投資方案，應多方查證，遇到龐式詐騙，投資人往往賺了利息、賠了本金。

新北檢並呼籲金融機構應善盡企業社會責任，定期查核理專等從業人員是否利用客戶信賴推薦不法金融產品，以免損害商譽，造成信賴金融機構的大眾蒙受財產損害。