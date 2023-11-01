福原愛自從被前夫江宏傑控訴不尊重日本法院判決後，便神隱多時，還傳出在青森大學客座副教授的職位恐不保，令外界相當關心她的動向，而近3個月未更新近況的她，竟進駐社群平台「小紅書」積極經營社群，最近她分享日常動態，重回以前愛吃的拉麵店，大讚真回憶滿滿。

福原愛近日成立小紅書帳號，上月22日發布影片開心說道：「紅薯寶寶們，大家好，我是福原愛。今天非常地開心，我來小紅書了。這是我唯一的帳號，以後我會給大家分享我的生活，請多多關照，謝謝大家。」她留著一頭旁分長髮，身穿全白長袖上衣，氣色看起來相當不錯。

福原愛開小紅書帳號。(圖/福原愛小紅書)

福原愛於今(1)日曬出近況影片，而今天也是她的35歲生日，只見福原愛回到以前愛去的拉麵店，店內牆上貼有她的報導，還有她和老闆的合照與簽名，可說是回憶滿滿。其實這家店已有55年歷史，福原愛再次探訪，感嘆一切都很熟悉沒有變。當老闆端出她愛吃的排骨拉麵，只見福原愛一直吹涼，影片還附註文字解說，自嘲是貓舌頭怕燙，也讓網友知道她吃東西特別怕燙。

過去福原愛前夫江宏傑曾把兩人生日當成「愛的密碼」，11月1日出生的福原愛是「111」，2月22日出生的江宏傑是「222」，當時覺得是天注定的絕配，沒想到卻因個性不合而離婚，至今仍有官司纏身，令人不勝唏噓。