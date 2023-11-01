北市一名39歲江姓男子，10月31日晚間11時許駕駛一輛要價2390萬元的勞斯萊斯豪車行經民權大橋時，車輛突然失控自撞中央分隔島，導致輪胎變形，所幸沒有造成人員傷亡，警方現正調查釐清意外發生原因中。
警方調查，江男昨晚開著勞斯萊斯由民權大橋東往西方向行駛，不慎自撞中央分隔島。江男表示，是因為左側輪胎爆胎才導致失控自撞，警方對他進行酒測，確認酒測值為0，現場協助江男通知拖吊車將車輛拖到修車廠，以釐清事故發生原因。
北市一名39歲江姓男子，10月31日晚間11時許駕駛一輛要價2390萬元的勞斯萊斯豪車行經民權大橋時，車輛突然失控自撞中央分隔島，導致輪胎變形，所幸沒有造成人員傷亡，警方現正調查釐清意外發生原因中。
警方調查，江男昨晚開著勞斯萊斯由民權大橋東往西方向行駛，不慎自撞中央分隔島。江男表示，是因為左側輪胎爆胎才導致失控自撞，警方對他進行酒測，確認酒測值為0，現場協助江男通知拖吊車將車輛拖到修車廠，以釐清事故發生原因。
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