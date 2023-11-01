台東1名年約60歲的男子今凌晨被釣客發現，面朝下倒臥海濱公園大排水溝，被救起時已明顯死亡，經警方鑑識人員初步採證，身無外傷。（蕭嘉蕙攝）

台東市區觀光景點「海濱公園」驚見浮屍！今凌晨1點多，1名年約60歲的男子面朝下倒臥大排水溝，被1名突來便意欲就地解決的釣客發現，連忙通報警消，男子被救起時已明顯死亡，身無外傷，目前待檢方相驗以釐清死因。

釣客表示，當時突然覺得腹痛，想到附近草地就地解決，發現一旁的大排水溝內有頭燈照明，好奇上前查看，沒想到竟有人倒臥水裡，一動也不動，嚇得趕緊通報警消救援。

警消及救護人員獲報趕抵現場，由於大排水溝深達2層樓高，先由救護人員從一側下到溝底，為落水男子實施CPR急救，岸上消防人員則利用鋁梯和繩索將男子拉起，但落水男子四肢已呈現冰冷僵硬狀態，明顯死亡多時，經警方鑑識人員初步採證，男子身上無其他外傷。

據了解，死者為年約60歲男子，疑似騎電動機車到現場，至於為何落水，有待警方調查釐清；目前遺體已送至台東市殯儀館，等待檢方相驗以釐清死因。