南韓主播金泰敏上個月30日結束《今日早晨》的播報後，回到家中睡午覺，怎料卻一覺不醒，於睡夢中突然離世，享年45歲；對此，在家屬的要求下進行屍檢，發現死因是腦出血。

根據韓國媒體報導，金泰敏在上個月30日結束《今日早晨》的播報後，返回首爾江西區登村洞的家中睡午覺，卻在睡夢中離世，由於家屬無法接受金泰敏突如其來的死訊，便要求屍檢，31日報告出爐顯示死因為腦出血；據悉，他的葬禮將在2日早上6點於梨花女子大學首爾醫院殯儀館舉行。

對此，與金泰敏交情不錯的喜劇演員吳正泰（오정태）也曬出兩人合照悲痛寫下：「今天早上，工作了15年的記者金泰敏。我敬愛的兄弟上天堂了，至少在那裡完成你的夢想」。

事實上，金泰敏自2008年起就擔任時事教養節目《今日早晨》的主播，15年來都為節目付出心力，2012年他更獲得MBC放送演藝大賞時事文化部門特別獎；由於他傳出死訊當天早上仍在播報，因此讓許多觀眾相當難過，紛紛湧入留言區哀悼：「還這麼年輕…非常惋惜，願你到好的地方」、「願故人冥福，每天早上都會看節目的，真的很惋惜」。