高雄蕭姓男子和妻子尤女感情不睦，尤女還有家暴蕭男的紀錄，2人也正協議離婚，未料去年某日，蕭男要把尤女趕出家門，尤女不滿，竟朝他潑灑滾燙的熱水，蕭男痛到脫去褲子，裸露下體奪門而出向里長求救，搶救3個月才出院，檢方偵結後依殺人未遂起訴尤女。

檢方指出，65歲的尤姓女子和蕭姓男子結婚多年，但感情不好，2021年9月，尤女曾對蕭男家暴，蕭男向法院聲請方保護令，並於同年11月與尤女協調離婚，尤女心有不甘。

去年3月9日下午4點多，2人又發生口角衝突，蕭男要求尤女得搬出去，尤女心中累積不滿情緒達最高點，竟持著煮滾的熱水，從蕭男胸部、四肢以下潑灑，蕭男驚痛嚇醒，立刻將褲子脫掉，僅穿著上衣，裸露下半身到里長辦公室求助，里長趕緊幫打電話協助送醫。

蕭男送醫後，身體有50至59％燒傷合併40至40至49％的三度燒燙傷，造成他出現急性呼吸衰竭、急性腎衰竭等傷害，醫護人員全力搶救3個月才出院。

高雄檢警偵查時，尤女辯稱是蕭男自己倒水不小心造成的，但檢方根據蕭男的供詞，以及里長、員警的職務報告和保護令等事證，不採信尤女說詞，偵結後依殺人未遂罪將她起訴。

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