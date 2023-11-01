台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲今召開「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會。（楊亞璇攝）

台灣民眾黨主席暨總統參選人柯文哲今召開「淨零碳排 永續未來」氣候政策記者會，柯文哲提出要重新定位「氣候永續委員會」，制定「國家永續發展」的目標策略，並進行明確有效的效益評估與管考，並合理配置各部門別的排碳配額(碳預算)，定期檢視能源、製造業、運輸、住商、農業、環境等部門減碳效果；另外，主張成立「氣候永續轉型基金」，促成環境、社會、經濟三方平衡發展，財源來自碳費或未來碳稅。

台灣民眾黨主席、總統參選人柯文哲1日發表氣候政見，主張「2050淨零碳排」，強調核能仍是過渡能源的選項。（黃世麒攝）

柯文哲說，最近跑去台南看光電，深深覺得意識形態對國家的傷害，民進黨兩大神主牌，台獨與反核，後來反核意識形態無限上綱，喊出2025非核家園，先決定非核家園，所以2025全部停掉，問題是把核電停掉，要有替代能源，所以把風電、光電拉上來，但佈置需要時間，最後就砸錢，重賞之下必有勇夫。

柯文哲指出，電價到5元、9元，政府用很大的力量推動風電、光電，結果政商勾結，後面再來就黑道，因為要擺平居民抗爭，去台南看才懂「88槍」怎麼來，就是因為先決定非核家園，把時程縮短，產生一大堆的問題。

柯文哲認為，核能在過度時期還是需要，這是比較科學的做法，反對民進黨2025非核家園，不然叫賴清德出來說明，現在還堅持2025非核家園嗎？賴清德現在開始閃了，因為知道很難做到。

柯文哲也提到，台灣能源這麼高比例是靠外國進來，所以說中共對付台灣，封鎖11天就垮掉了，能源高度依賴外國來源，造成國安問題，如果理性務實想法是，不要設定時間把核能提掉，而是再生能源接上去，然後再把核能停掉。

柯文哲表示，台灣的能源議題必須以理性務實科學的態度面對，但民進黨卻孤注一擲，將輔助工具全壓寶在天然氣發電，比重高達50％。台灣再生能源發展未如預期，需要輔助發電選項，民進黨卻堅持2025非核家園，置國家安全於高風險之上。柯文哲提出可行的能源政策「2030 能源占比」目標：燃氣 45％、燃煤 15％、再生能源 30％ 、核能 10％。

柯文哲指出，具體作法是有條件使用天然氣、逐步淘汰燃煤電廠、友善環境前提下擴大再生能源，並以核能作為過渡輔助工具。

柯文哲說，台灣不應為了廢核，倉促發展綠能，必須在科學與安全的前提之下，讓核二與核三延役；核四進行安全總體檢，作為再生能源發展的過渡輔助工具，並認真面對核廢料最終處置問題。

柯文哲提出五大氣候政策核心目標：

一、能源永續：「務實減碳」發展多元能源、鼓勵再生能源及各式綠能研發、「能源潔淨」提出務實能源配比、「供電穩定」加速發展儲電、更新電網、打造虛擬電廠。

二、珍惜資源：「永續經營」電力開發前由政府公開協調，保障雙方，設定公正利益共享機制、「碳定價有效減排」實施碳定價接軌國際，成立氣候永續轉型基金，每年公布收入支出。

三、低碳交通：「運具環保低碳化」大力推動綠色運輸、獎勵補貼電動車與氫動力載具研發，電動車公共充電樁數量數量 10 年內增加 5 倍。

四、開源節流：水資源管理調度運用更有效益，截長補短，建設供水聯通網，「開源」充分貯留、污水再生利用，增加可用水源、「節流」目標10年內將漏水率從13.1％降至5％以下。

五、在地淨零：落實符合淨零轉型的土地管理制度、推動海洋三法，發揮海洋碳匯功能。