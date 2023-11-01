Corey Seager hits his third home run of the #WorldSeries! pic.twitter.com/Qk7RwZGalR — MLB (@MLB) November 1, 2023

A 3-RUN HOMER FROM SEMIEN MAKES IT 10-0 @Rangers! 😱



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客場贏不停的美聯王者遊騎兵，1日世界大賽G4再度以優勢火力壓制響尾蛇，包含席格（Corey Seager）、西曼（Marcus Semien）聯手開轟，遊騎兵在二、三兩局一共狂灌10分之多，直接把比賽定調，終場遊騎兵以11比7擊潰響尾蛇，寫下客場10連勝，世界大賽也取得3勝1負聽牌優勢。

1局下馬泰（Ketel Marte）敲出中間方向安打，季後賽連續安打場次推進至20場，而單一季後賽連續16場安打也打破了2015年前皇家游擊手艾斯寇巴（Alcides Escobar）的15場紀錄。

響尾蛇一如既往，在系列賽G4採取牛棚車輪戰，2局上遭賈許楊（Josh Jung）打出二壘安打，1出局後響尾蛇換下開局投手馬蒂普利（Joe Mantiply），雖然接替登板的卡斯卓（Miguel Castro）順利拿下第2個出局數，但自己投出暴投掉第一分後，再遭低潮中的西曼揮出兩分打點三壘安打，響尾蛇投手越換越糟，席格面對凱爾尼爾森（Kyle Nelson）補上兩分彈，也是個人近5戰4轟、連兩場比賽開轟，遊騎兵輕鬆取得5比0領先。

3局上遊騎兵一二人在壘，海因（Jonah Heim）滾地球造成響尾蛇一壘手華克（Christian Walker）接球失誤，也是兩隊在本次世界大賽首次出現失誤，響尾蛇最終付出代價，代替受傷的賈西亞（Adolis Garcia）先發出賽的詹考斯基（Travis Jankowski），打出二壘安打帶回兩分，西曼延續前次揮擊手感，季後賽首轟就是一發3分炮，單局再度攻下5分，遊騎兵成為世界大賽史上首支連兩局都能攻下5分以上的球隊。遊騎兵10比0遙遙領先，比賽瞬間走進垃圾時間。

4局下半響尾蛇由外野手小古瑞爾（Lourdes Gurriel Jr.）高飛犧牲打，幫助球隊突破鴨蛋，響尾蛇牛棚投手尼爾森（Ryne Nelson）撐了5局，8局上逃不過海因陽春炮狙擊，雙方又回到雙位數分差。下個半局響尾蛇獲得滿壘機會，先用高飛犧牲打換回1分，小古瑞爾轟左外野方向三分炮，單局打下4分。

響尾蛇不願輕易放棄，9下遊騎兵左投威爾史密斯（Will Smith）出現狀況，就算已經兩出局也選擇押上終結者雷克勒（Jose Leclerc），響尾蛇敲回兩分，但無奈雙方差距過大吞敗。