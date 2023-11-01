資深音樂人劉家昌近日接連砲轟前妻甄珍及兒子章立衡（原名劉子千），還指控母子倆多項罪狀，沒想到稍早再度發文控訴甄珍不僅把兒子寵壞，還在北京旅館幫兒子叫雞，難掩怒火砲轟：「一個無知的女人竟幹岀這種違反人倫下流的事」。

劉家昌稍早發文先向眾人道歉，自認未處理好家務事，導致「妻不賢子不孝」，接著直呼前妻本名：「章家珍，我跟你說過做人要知廉耻，光靠謊言是洗不清你做的那些見不得人的事」，他指出兒子求學階段，從香港到上海念不到一學期，就屢遭退學，一度沒學校肯收留，只能回到台灣，由於兒子未受過教育，讓他忍不住怒斥：「小學到大學要十六年，眾目睽睽之下，她帶著孩子躲躲藏藏了16年，躲過政府的監督和朋友的懷疑，要多有心機，多會算計」。

劉家昌接著怒斥甄珍是「世界上最没有廉耻的母親」，控訴在毫無是非對錯的教育觀念下，硬生生毀了孩子的前途，因此不顧昔日夫妻多年情分，直接揭露家族不為人知的醜聞，他表示甄珍當年陪著兒子到北京宣傳時，直接在旅館內「幫兒子召妓」，讓他難掩怒火砲轟：「一個無知的女人，竟幹岀這種違反人倫下流的事」。

劉家昌表示過往被媒體問到家務事，總是不太願意受訪，畢竟家人私下做過太多醜陋事，不過近年看到母子倆頻頻傷害他，讓他忍無可忍決定戳破兩人的謊言，接著公開宣布：「跟章家珍法律訴訟，赢回的每一分錢都捐做公益，就像我過去演唱會的所得，全部捐给兒童營養午餐和孤兒院，希望孩子都能上學，受到該受的的教育」。