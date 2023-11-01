巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」日前對以色列發動大規模陸空襲擊，引發以巴戰爭，該組織海外領導人更稱，大陸打算對台灣進行類似攻擊，引發外界熱議。對此，中研院院士吳玉山指出，如果戰爭爆發，台灣恐被共軍「一擊癱瘓」，因為避免被制裁、陷入僵局，共軍會速戰速決，快速造成既定事實，讓西方國家來不及反應。

哈瑪斯海外領導人馬沙爾（Khaled Mashal）10月30日接受埃及媒體訪問時稱，俄羅斯要將這次哈瑪斯突擊以色列的事件，列入軍事院校中教授，大陸也正在考慮，要對台灣進行類似攻擊。不過，中華戰略前瞻協會研究員揭仲指出，由於武力犯台是渡海作戰，動員規模會很大、根本無法隱藏，且台灣海峽最窄處也長達110公里，所以，類似這次哈瑪斯奇襲的情況不太可能發生。

《中評社》今（1）日報導，吳玉山昨在「余紀忠講座」分析，俄羅斯在發動對烏戰爭後，遭西方國家嚴厲制裁，共軍雖可能因此增加對台動武的成本考量，但也會體認到，一旦要對台動武，就要速戰速決，快速造成既定事實，讓西方國家來不及反應。

吳玉山以去年俄烏戰爭爆發初期，因烏軍頑強抵抗，導致俄軍無法攻下烏國首都基輔舉例，研判若共軍武力犯台，也會遭遇國軍類似抵抗，所以，共軍會以「極大化的戰略強度」，在第一擊就癱瘓台灣，且「斬首行動」，也會變成共軍一切行動的最高指導原則。

至於俄烏戰爭目前的僵局有沒有可能在台灣出現？吳玉山則說，台灣是海島，與俄烏兩國有廣大土地相鄰的情況很不同，他指出，萬一戰爭爆發、共軍大舉登陸，沒有足夠縱身防禦空間，會是台灣比較大的問題。