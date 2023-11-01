【全程字幕】柯文哲陣營喊「沒方案不用再談」 朱立倫爆合作4關鍵 @ChinaTimes

國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜及民眾黨總統參選人柯文哲10月31日晚間在北市景美展開53分鐘會談，引發各界關注。朱立倫今（1）日出席國民黨129週年黨慶，在受訪時透露昨天部分談話內容，而針對柯辦喊出沒方案不用再談，朱也表態了。

被問及為何三巨頭會議這麼晚？朱立倫回應，前天政黨協商就有約會面，他還提到會談中幾個重點，一是堆疊善意；二是降低彼此疑慮；三是提出政黨協商方法，不是比賽方法，之前提的已經過去了；最後是未來選戰會碰到什麼問題、怎麼面對民進黨。

媒體接著問到柯文哲希望公平、公正、公開的方式，並稱柯辦喊出今天沒方案就不談了。朱立倫說明，當然要有一些方案，參照國外的意見，堆疊善意、減少疑慮，昨天已有一些初步想法，未來辦會談會針對時間、地點好好想一想，不會選在同一個地點。

對於總統人選的產生，朱立倫強調要彼此換位思考，「前天政黨協商已經提到，名字要放在同張選票上，這些都確認了，就不再重複了。」

至於昨晚會面地點突然變更？朱立倫說，希望受到的影響越小越好，他們去的地方是前文山區黨部主委黃貴美的辦公室，黃貴美是國民黨組發會主委許宇甄的媽媽，「這是他們老家，也不是公司，是她的辦公室。」

朱立倫今天出席國民黨台北市黨部黨慶活動，黃貴美也出席活動，朱立倫致詞時特別提到黃貴美，說他昨晚就在黃的辦公室洽談藍白合，柯文哲到辦公室也說，「這不是貴美姐的辦公室？」是彼此都熟識的人。

至於是否有意願爭取立院龍頭？朱立倫強調，「我早就放下了，我只為台灣好、只為國民黨好，我會盡我最大的努力，不分區名單一定是對黨有加分，每一位都很要重要，不要找朱關說、不要找朱施壓，大家放棄這個念頭，每個人都要經過社會考驗。」