竹聯幫旭仁會施姓成員以「保本保息」投資房地產等話術吸金，2019年至今吸金4800萬餘。檢警查出施男等人為取信民眾，還成立行銷公司「孫字兵法行銷策略」洗評價，驚人的是，根據公開資料，該公司去年還接下台電台北市區營運處標案，替台電辦理「電動車充電示範場開幕儀式」，且經濟部長王美花亦出席。

刑事局今年9月接獲洪姓民眾等人報案，稱無雙國際有限公司自2019年至2022年間，以投資房地產合作案為由，並承諾「保本保息」給予投資人16%至26%的年息，進而招攬收受被害人資金逾4000萬元，初期皆有按月配發利息，但去年8月突然停止給付，被害人始驚覺受騙報警提告。

刑事局偵查第九大隊報請新北地檢署指揮偵辦，追查發現施男與5名同夥共組公司，以投資房地產「保本保息」16％至24％的高額年息吸引民眾投資，並勾結時任星展銀行柯姓理財專員，鎖定有錢人行騙，並與柯約定給付高額佣金。

檢警發現，施男等人為了取信民眾，還成立「孫字兵法行銷策略」行銷公司「洗評價」，使民眾誤信公司真的有在投資，自2019年起吸金至今共獲利4800萬餘，清查受害人數約10人，目前仍在以金流追查是否仍有未知受害者。

驚人的是，檢警調查這間疑似由旭仁會成員成立營運的行銷公司，竟在去年2月9日以94萬餘接下台電台北市區營業處「電動車充電示範場開幕儀式」標案，並以第一次契約變更另拿決標13萬餘，加起來共107萬餘的標案。

新北地檢署表示，遇到他人推薦來路不明的金融投資方案，應多方查證，遇到龐式詐騙，投資人往往賺了利息、賠了本金。

新北檢並呼籲金融機構應善盡企業社會責任，定期查核理專等從業人員是否利用客戶信賴推薦不法金融產品，以免損害商譽，造成信賴金融機構的大眾蒙受財產損害。