蔡允潔曾氣到把老公趕出家門。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》明（2日）晚9點播出「結婚沒多久就吵『這些』？別逼我離婚協議書差點簽下去」，閃婚又閃離的Makiyo直言很在意前夫小金對家人的說話態度，更認為前夫有大頭症，聽到她的描述後，安心亞也頻頻搖頭。

她的前夫是從事醫美工作，Makiyo的親姊愛屋及烏的幫他介紹許多工作跟客人，「可是有一次他跟胖姐在講工作的事情時，我就聽到前夫直接跟胖姐說『妳現在的業務是最後一名，妳要開始動起來了喔』，他大頭症到這種地步！」安心亞聽後則說：「我是勸大家不要結婚，我覺得不一定要結婚證書，除非真的有要小孩再結婚，不然要離婚很麻煩。」阿Ken也分享自己的看法：「年代不一樣了，不要把對方綁住一輩子，這樣大家不快樂，我們倒不如拆散一對成全兩對，但當然我們還是希望大家能夠繼續的話，就再努力試試看。」

蔡允潔則因老公辦事不利把他趕出家門過，「我每分每秒想的都是女兒跟老公，像我昨天錄完影去買女兒、老公需要的東西，我只拜託我老公做一件事，就是把床圍裝起來，因為我女兒前陣子不小心從床上掉下去，結果我回家看到床圍沒弄好，我整個火了，我就把床圍全部拆掉說『如果要這樣，我們有什麼好維持的』？」

在場來賓聽了，都覺得蔡允潔的反應太大，阿Ken說：「為了這麼小的事情吵架，那不如不要在一起。」蔡允潔則繼續吐苦水：「我昨天是真的受不了，覺得帶小孩又要吵架太累了，我就想以後再遇到這種事情，到底要選擇吵架，還是要選擇不這麼累。」Makiyo聽完則立馬勸離：「妳跟水電工當朋友比較好，什麼都會幫妳做。」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間9點《同學來了》。