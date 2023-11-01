中正大學舉辦第6任校長遴選，校內歷時半年、3階段評選， 10月31日結果出爐，由成功大學教授蔡少正出線。（中正大學提供／呂妍庭嘉義傳真）

國立中正大學現任校長馮展華兩屆任期將於明年1月屆滿，近日校方舉辦第6任新任校長遴選，校內歷時半年、3階段評選， 10月31日結果出爐，由成功大學教授蔡少正出線，獲選為新任校長，校方將陳報教育部核聘，預計明年2月上任。

中正大學新任校長遴選，共有校內、外5名各科系教授參與遴選，5位校長候選人中來自中正資管系教授、中正法律系教授、中正地環系教授、成功大學醫學院基礎醫學系教授、陽明交通大學智慧科學暨綠能學院教授，遴選委員會23日至31日間陸續進行候選人面談，昨10月31日校長遴選委員會公布結果，成功大學醫學院基礎醫學研究所所長暨講座講授蔡少正獲得3分之2以上委員的同意票，成為中正大學新任校長。

中正大新任校長蔡少正為成功大學為醫學院基礎醫學研究所所長暨講座教授，曾獲得2022教育部第65屆學術獎、2022國際生理學聯盟院士，也擔任過科技部生科司長，由於中正正在規畫申設醫學院，蔡少正出線，外界解讀對中正成立醫學院有實質助益。

根據蔡少正候選資料，他逐一盤點中正大學各項優勢，如理學院理論與產學並重、人文社科領域研究量能充沛、管理學院能人輩出、犯防及成人教育先驅等。針對當前中正因國際環境變動、地理位置偏遠及少子化衝擊等，面臨發展受限、人才流失及招生困難等挑戰，他提出多項策略，在學術研究、招生方面，鼓勵組織研究團隊、爭取科研經費，及規畫高額獎學金鼓勵學碩、學博一貫學程。而針對在地，他則表示除了發揮理工強項協助農業轉型升級，也發展在地農業特色輔導學宿轉型，更因應嘉義科學園區今年動土，強化精準健康等領域發展。

此外，蔡少正也提出鏈結國際資源，廣納國際學生並締結姊妹校，以及充實校務基金並改善教研設備。他表示，期望建立一個師生樂在學習的校園並在中正培育出具創造力、執行力、領導力的優秀人才。

中正大學校長遴選委員會為了讓教職員工生瞭解校長候選人的治校理念，曾於9月19日舉辦「校長候選人治校理念說明會」，邀請5位候選人發表對未來經營該校的理念與作法，並於10月3日舉行「全校專任教師行使同意權」投票，該次擁有行使同意權的中正大學編制內專任教師共507人，投票數為102人。5位候選人皆獲得5分之1同意票，通過門檻成為第3階段候選人。

第3階段遴選於10日31日經20位出席委員與5位校長候選人面談後，依據中正大學校長遴選委員會組織及運作要點規定，由出席委員對每位候選人逐一投票。校長遴選委員會指出，新校長人選須出席委員達2／3以上（含）的同意票，蔡少正獲3分之2以上的同意票。