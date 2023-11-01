每個世代都有代表的流行用語，一名女大生在YouTube平台上看到某個影片，底下有網友留言「處嗎？姐姐」，她直覺想到「處女」，嚇得驚呼「是我想到的那個處嗎？」後來才知道「處」有相處的意思，讓她哭笑不得，貼文激起網友熱議。

原PO前天（10月30日）於論壇《Dcard》指出，演算法讓她在YouTube上看到各類型的影片，內容多半是用照片串成影片，再配上簡體字幕，此外她也發現影片下方有不少網友留言，「處嗎？姐姐」、「處？」

讓原PO聯想到處女，驚嚇地說「等等？處什麼處？是我想到的那個處嗎？」她再看其他網友的回應，才知道「處」是大陸用語，相處的意思，想和對方確認彼此關係、友好的感覺。

貼文讓一票網友搖頭，「YouTube抖音化了？」、「一直以為是處女的意思」、「我看完滿腦子都是色色的東西」、「這個影片留言完全看不懂在講什麼」、「現在真的很多人會用『處』這個詞，在那邊處來處去的」、「看到後面，覺得大腦快爛掉了。」