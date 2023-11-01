台灣製造業景氣低迷，一名網友分享，工廠通常現在就會開始討論明年初的尾牙，結果今年一直沒消息，沒多久老闆就宣布沒有尾牙，因為訂單直線下滑，明年訂單不明，讓原PO好奇詢問現在是否景氣不好，引起網友討論，不少人吐槽，景氣差很久了，不是最近才發生的，也有網友說，聽朋友講最近製造業頗慘。

一名網友近日在PTT上發文分享，工廠通常在這個時候會開始討論明年的尾牙活動，行政人員也會開始統計人數、討論訂餐了，怎料今年到現在都無消無息，詢問老闆後才知道，因訂單直線下滑，明年訂單也不明朗，因此取消尾牙，讓他聽了驚呼「景氣最近是有轉差嗎？」

貼文引起網友討論，不少人哀號，景氣不好也不是最近的事情了，「民不聊生很多年了」、「差很久了吧？不是最近才轉差的」、「去年中就開始差了啦 ！但是就起起伏伏還在撐」。

另有網友說，現在有些工廠真的不好做，「朋友以前原本還在趕機台，現在都不趕了」、「傳產跟製造業應該比較慘」、「製造業很慘」、「很多工廠都說今年比2020還慘」，也有人開玩笑說「內湖最近都不那麼塞車了不覺得嗎？」

根據台經院昨發布的9月製造業景氣燈號，隨著美國及大陸製造業重回擴張區，全球製造業活動有改善跡象，台灣9月製造業景氣信號值增加0.38分至11.10分，但燈號仍是代表景氣低迷的黃藍燈。