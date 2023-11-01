美國聯邦參議院今天拍板，確定由總統拜登提名的前財政部長路傑克（Jack Lew）出任新任以色列大使，即便共和黨陣營以路傑克過去參與伊朗核協議為由，不支持這項人事案。

綜合路透社和法新社報導，路傑克人事案在100席的聯邦參議院只須簡單多數即可過關，因此在拜登民主黨同黨議員投下贊成票、大多數共和黨籍議員投票反對下，以大致依政黨路線的53票對43票過關。

鑒於伊朗撐腰的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）10月7日突襲以色列，殺害約1400人，促使以色列隨後對哈瑪斯控制的加薩（Gaza）發動史上最猛烈軍事襲擊行動，民主黨陣營無不急著填補以色列大使的懸缺。

共和黨人則重砲批評前總統歐巴馬政府於2015年敲定的伊朗核協議，說在歐巴馬內閣擔任財政部長的路傑克與以色列宿敵伊朗為伍，參與執行這項協議。

根據協議，伊朗同意縮減境內核子計畫，作為西方強權解除制裁的交換條件，引發共和黨陣營和部分民主黨人的不滿。民主黨籍的歐巴馬2017年總統任期結束後，美國在共和黨籍總統川普治下，於2018年片面退出這項協議。

總統拜登是今年9月提名正統派猶太教徒路傑克，接任奈茲（Tom Nides）7月卸任後懸缺至今的以色列大使重任。

他將在維繫美以雙邊關係上扮演重要角色，而此時拜登正在嘗試牽線，促成沙烏地阿拉伯承認以色列的歷史性協議。