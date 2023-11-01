國民黨高市第2選區立委參選人曹桓榮（中）今（1）日成立1支具有公益使命的摩托車隊，邀請6名身障人士騎摩托車深入大街小巷，啟動里鄰街訪宣傳活動，拉近與選民互動。（曹桓榮提供）

國民黨高市第2選區立委參選人曹桓榮（左）今（1）日成立1支具有公益使命的摩托車隊，邀請6名身障人士騎摩托車深入大街小巷，啟動里鄰街訪宣傳活動，拉近與選民互動。（曹桓榮提供）

國民黨高市第2選區立委參選人曹桓榮今（1）日成立1支具有公益使命的摩托車隊，邀請6名身障人士騎摩托車深入大街小巷，啟動里鄰街訪宣傳活動，拉近與選民互動。隨著選戰倒數70多天，曹桓榮表示，十分感謝、感動民眾的熱情支持，每次從鄉親身上獲得回饋都能給予他滿滿的動力走下去。

曹桓榮指出，這次將公益和競選活動巧妙結合，主要在將愛心傳遞到每位選民心中，這支摩托車隊來自不同的生活背景，但他們共同擁有一個目標，是為了大岡山地區的繁榮而騎行。

曹桓榮說，這不僅提供一個溫馨競選方式，也提供了和當地選民面對面交流的機會，而透過接觸，讓他有機會更深入各地了解選民的需求，並提供即時的回應和解決方案。

曹桓榮指出，希望這次「騎愛之行」能更深入到基層社區，也能讓選民更深入地了解他的政策和願景。此外，疫情後，身障人士工作機會少，這項活動也為那些行動不便的朋友提供更多的工作機會，以促進社會的共好共融，目前6名身障人士加入行列，未來將號召更多有志之士加入。

曹桓榮認為，競選活動不僅是選舉，更是一種對社會的回饋，一種對人民的承諾，一種騎愛之行的實踐。因此，他將在這次騎愛之行中，傳遞愛心和熱情，並將這種精神傳播到北高雄大岡山8個行政區，進而回饋社會盡一份心力，更期待大岡山地區的鄉親長輩一起疼惜在地、拚出幸福好未來。