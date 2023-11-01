有周刊今揭露國民黨立委參選人、新北市議員廖先翔父親長期占用汐止國有地做停車場。立委賴品妤與多位綠委今開記者會痛批，賴品妤表示，廖家族一次違反七大法規，令人瞠目結舌，汐止當地都傳言廖家族有豪華城堡，原本是只聞其名，而廖的緊急回應根本亂扯一通，顯示他一切知情，「父子聯手、上下其手」，呼籲部要再躲在爸爸背後，應盡快說清楚。

賴品妤說，根據周刊爆料內容，廖家族違法行為極度誇張，廖的父親廖正良曾因圖利罪判刑6年，後續將議員席次交由廖先翔接棒，汐止人都聽聞廖有一座豪華城堡，一直都只聞其名，但周刊踢爆後，她才知到是違法興建，父親加兒子擔任議員長達17年，卻不守法，為滿足家族利益濫墾保育區，並非政治人物該有行為。

立委林楚茵表示，國民黨家族政治沒有最貪只有更貪，像是雲林張家蓋豪宅、台中顏家用國有地蓋招待所跟豪宅，汐止廖家更是道高一尺、魔高一丈，違反蓋了800坪豪華別墅，廖完全知情卻推給年代久遠，從空照圖就可知該建物2011年開始才逐步推進，若未來當選立委會不會向像台中顏家上下其手，呼籲廖好好回答，不要推給父親或祖父母。

立委洪申翰說，從違建地號可見， 侵佔國有地罪證確鑿，整片山林已經坑坑疤疤，也沒有看到相關汙水下水道設施，試問汙水排到哪去？廖違反侵佔國土事實還裝無辜，真正無辜的是被迫喝汙水的汐止人，他也質疑，這麼明顯的違法事實為何始終屹立不搖，究竟用了什麼施壓手段，廖家父子應出面說清楚，廖也別想跟貪汙父親切割，這種卸責手法沒資格當國會議員。

另外，綠委也質疑新北市府涉嫌包庇，立委劉世芳表示，民眾過去向新北市府檢舉好幾次茄苳路停車場，市府有無到現場會勘，還是懼怕廖家父子？

針對副總統賴清德老家也被指涉嫌逃漏稅，立委莊瑞雄說，賴清德有沒有稅籍資料，地方政府最清楚，該案本來是礦業用地，後來被廢止後，政府應將土地重新編訂，但到最後卻沒有編定，新北市府應去說明，何時使用會被認定居住使用、為什麼沒有稅籍資歷和沒有開稅單，不是反問一般民眾，為什麼沒有繳稅資料，這個就不對了。

莊瑞雄強調，「不要碰到選舉，大家都裝傻」，賴老家當初整批都是礦業用地，新北市政府也很清楚，若沒有重新編訂，連抽稅的權利都沒有， 所有國民依法盡義務，政府部門本來就要依法行政。

對於違建指控，廖先翔稍早則發聲明強調，周刊報導內容毫無具體事證，他將採取法律動作，以捍衛自身清白，關於東山路建物，因老一輩的阿公及阿嬤沒念過書，在政府訂定《區域計畫法》時不曉得要主張自己的權益，使得該土地始終未向地政機關申請為丙種建築用地，但違反就是違反，將建議父親依規定配合處理，符合法令規範。

另外，針對茄苳路停車場，廖先翔說，該停車場土地是父親向地主合法承租使用，同時作為停車場經營，有土地承租契約為證，一旁是國有土地，並未與父親承租的土地有實體格柵，過去曾有車主進入該國有土地停放車輛，但知曉後也向父親表達疑慮，後續建議父親及地主，考量是否應將承租之土地與國有土地之分界，避免造成誤解。