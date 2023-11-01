哪些女性感情上不易被征服？《搜狐網》分析，在特定血型的影響下，雙子、天蠍、射手3星座女個性獨特，男人追求難度特別高。要贏得她們的芳心，有時須要足夠耐心，有時得欲擒故縱，追求之道各有不同。

▌O型血型雙子女

O型血型通常熱情開朗，再加上雙子的聰明機靈，這樣的女性可謂鬼靈精怪。想追求她們可不容易，因為她們想法多變，對待感情要求較高，同時主意特別多，稍不小心就會被她們逗弄，最終慘遭淘汰。要征服她們，必須比她們更聰明、反應更快，同時擁有足夠的耐心，來應對她們的善變。

▌O型血型天蠍女

O型血型加上天蠍星座，造就了外表性感迷人、具有強烈誘惑力的女性。要接近她們並不容易，她們天生敏感，害怕受傷，只要感到一絲危險，立刻就會拒絕追求者。因此，追求O型天蠍女一定要洞察她們的心思，細心呵護，才能讓她們逐漸卸下心防，當然追求者也要做好心理準備，她們可是相當強勢的。

▌B型血型射手女

B型血型的射手女活潑開朗，深受異性喜愛，但她們天生不喜歡被束縛，感情上的負擔會讓她們覺得沈重。想要追求射手女，一定要給她們足夠的空間，最好帶她們四處遊玩，讓她們感受自由。同時，玩一點欲擒故縱的小把戲，讓她們感受你的神秘感，這樣會引起她們的興趣，反而會對你傾心。