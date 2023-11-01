T1聯盟台南台鋼獵鷹球員陳靖寰疑似在之前效力他隊時涉賭，獵鷹球團11月1日上午宣布雖未有直接證據，球團秉持最高道德原則，先命該球員陳靖寰離開球隊，隨後T1聯盟也發公告，表示目前聯盟、球團都配合檢調單位調查陳靖寰轉隊後是否仍有涉賭行為，且對於近日部分未經查證的報導，也已委請律師研究進行相關程序以維權益。

以下為T1聯盟聲明全文：

T1聯盟接獲臺南台鋼獵鷹球團通報，該球團所屬球員陳靖寰經球團約談，證實其效力於T1其他球隊時，疑似涉賭，該球員轉隊後是否仍有涉賭行為，目前由聯盟、球團配合檢調單位調查。

按聯盟規章規範，經司法機關確認定罪，除司法裁罰外，聯盟有權視情節輕重處該不正當行為之隊職員罰款最高新臺幣一千萬元，並得併處最重永不得參與聯盟工作及比賽。曾涉及賭博行為並定罪之聯盟及球團隊職員則永不得進入本聯盟賽事舉辦之球場。所提交罰款之淨額半數將作為公益活動使用。待司法調查結果公布後，本聯盟將擇日召開重大事件決策委員會，針對本事件訂定後續懲處。

T1聯盟也將主動全面清查聯盟所屬工作人員、裁判、紀錄台人員，以及球團所屬教練、球員、隊職員等，聯盟也呼籲所有相關人員，若曾有涉賭行為請主動通報相關單位，切勿以身試法，並籲請檢調司法機關積極深入查辦，儘早揪出相關不法份子，重塑乾淨公平之籃球競技環境。

另有關近日新聞媒體所發數則關於聯盟之報導，多有未經查證，且未遵守平衡原則，甚而未顧及社會秩序，顯已違反新聞自律公約，且有妨害名譽之虞，聯盟業已委請律師研究進行相關程序以維權益。