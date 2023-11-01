國民黨新北市第十二選區立委參選人、新北市議員廖先翔，今遭《鏡週刊》爆料，在汐止的山坡保育區違法興建豪華莊園，侯市府疑包庇，更涉嫌收賄，對此，廖先翔坦承建物是違建將依法處理，但否認收賄，譴責這種含沙射影、透過媒體抹黑的行為，他也將採取法律動作，以捍衛自身清白。

廖先翔提出三點聲明表示，針對其受賄部分，報導內容毫無具體事證，若有任何人指控本人不法，歡迎提出具體證據並向檢調檢舉。本人嚴厲譴責這種含沙射影、透過媒體抹黑的行為，本人也將採取法律動作，以捍衛自身清白。

另有關東山路建物，父親廖正良小時候即出生在東山里山上，後因山區聯外交通發生自然災害故與親戚一起搬離，經過數年回到山上時茅草屋也自然滅失了。因老一輩的阿公及阿嬤沒念過書，在政府訂定《區域計畫法》時不曉得要主張自己的權益，使得該土地始終未向地政機關申請為丙種建築用地。

依現行法規，違反規定就是違反。祖父母已經逝世多年、現父親也已退休，只是希望能回到從小長大的老家過退休生活，他也不會以此合理化違反規定的事實。

建物坐落在農牧用地上，因有農作的事實所以可以申請農舍，他會建議父親依規定配合處理，以符合法令規範。絕對不會像賴清德一樣，面對家族建物爭議就立刻雙標，還講些騙三歲小孩的話來欺騙大眾的智慧。

至於占國有地經營停車場指控，廖先翔說，茄苳路停車場土地為父親向地主合法承租使用，並同時作為停車場經營，亦有土地承租契約為證。該承租土地的一旁為國有土地，並未與父親承租的土地有實體格柵。過去曾有車主向父親承租停車場出入閘門遙控器後，進入該國有土地停放車輛。

他知曉該情況後，即向父親表達疑慮及可能產生之誤解，後父親也未再與相關租賃遙控器的車主續約。現也已建議父親及地主，考量是否應將承租之土地與國有土地之分界，用實體格柵的方式區分，以避免造成誤解。

地政局則表示，對於任何違規檢舉與陳情，市府皆依規定錄案，並依既有程序處理，絕不可能循私包庇，就如同處理前立委黃國昌占用國有地案、副總統賴清德萬里老家違建及用地爭議，不論涉及違規的人是誰，新北市府態度一致，就是依法行政，依既有SOP嚴謹辦理。

地政局指出，關於廖先翔所涉違規情形，市府後續將依媒體報導的地點，邀集中央國產署等單位前往會勘，釐清相關爭議。