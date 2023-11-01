原告葉姓女士官隸屬海軍左營後勤支援指揮部，期間拒絕服從命令，又情緒失控下抽走邱姓上尉所持的公文宗卷，並與對方手部碰觸，冒犯長官遭記1大過。葉女不服，提起行政訴訟，高雄高等法院經審理，認為軍方懲處並無過當，判決敗訴。

根據判決書，2022年5月5日午間莒光課期間，葉女拒絕直屬長官邱姓上尉指示其向輔導長領回家訪資料，反要求邱上尉自行前往，或是一同前往向輔導長領回資料。葉女提出要求遭到回絕後，情緒一度失控，更大聲要邱上尉與她一同前往領回。

同年7月24日，葉女將施工日誌上呈邱上尉，未經同意即抽走對方所持之公文卷宗，並與邱上尉手部發生碰觸，以致冒犯直屬長官、言行不檢，後經召開懲罰人事評議會，於9月14日核予葉女1次懲罰。

葉女不服，提起訴願，遭決定駁回，於是再提起行政訴訟。她主張，依據陸海空軍懲罰法第15條14款「其他違失行為違反已送立法院備查或國防部頒定之法令」規定，已揭示國會監督意旨，但國軍風紀維護實施規定屬行政規則，而非法規命令，且未送立法院，此以行政規則代替法規命令之行為，明顯違法。

高雄高等法院審理時，依據海軍召開人評會過程，且查國軍軍風紀維護實施規定第29條第1款規定「行為粗暴、言行不檢」，認為記葉女1大過並無不妥之處，判決敗訴。