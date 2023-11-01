2023年11月1日澎湖縣／國內首傳空中醫療暴力事件，凌天航空救護員31日下午執行後送澎監收容人到高雄就醫時，突遭收容人揮拳成傷。（凌天航空提供／許逸民澎湖傳真）

金馬澎因地理關係，委外實施直升機後送醫療服務多年。然而澎湖昨天（10月31日）卻傳出首起國內空中醫療暴力案例，一名因腦梗塞需戒護後送高雄就醫的澎湖監獄收容人，卻在駐地醫療直升機凌天航空落地高雄後，在換床時突然揮拳攻擊隨行救護員成傷，經救護員返澎後前往醫院驗傷，但暫未提告。

澎湖縣衛生局局長陳淑娟獲悉後，嚴厲譴責醫療暴力行為。她說，不論在醫院、診所等醫療場所，病患及病患家屬都不應該對醫護人員惡言相向甚至出手攻擊等醫療暴力行為。

據悉，凌天航空，昨日在澎湖執行2趟緊急醫療後送任務，先飛七美執行9旬老婦腦中風後送任務，隨後再回到馬公後送三總澎湖分院，一名年約60歲，因腦梗塞，需轉往高雄長庚進行治療的男性收容人。

豈料，這名經澎湖監獄派人戒護的收容人，卻在昨下午五時許直升機落地高雄後，徐姓航空救護員幫忙換床過程中，突然揮拳攻擊徐姓救護員頭部，導致該員頭部近太陽穴位置外傷、腦震盪等症狀。不過，救護員當下仍忍痛將病患送交接手的救護車，原機返回馬公機場待命後，等凌天另派人員來接班時，才赴三總澎湖分院驗傷。

直升機醫療轉診服務中心主任陳萬昇轉述，基於人道立場，受傷的救護員暫不提告，但希望醫療暴力事件不要再發生。僅知收容人是換床過程中突然清醒，至於揮拳傷人原因不清楚。

陳萬昇說，凌天航空在2018年進駐澎湖縣以前就已完成「乘客（病患、家屬）特殊情況保護管制」，並進行情境演練，針對病患或家屬在飛行過程中情緒失控的處置措施，才未釀成更嚴重傷害。

不過，澎湖監獄對此起空中醫療暴力渾然不知，直到今天（1日）記者查證時，獄方了解後，於中午回應表示，因收容人是腦中風後送，所以沒戴戒具，但有2名獄警陪同，也因此收容人揮拳屬於無意識反射動作，陪同獄警也才見怪不怪而未回報。對空中救護員受傷，深感抱歉。