以色列31日空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，釀成50至400人死傷，現場炸出大坑洞，有攝影師描述「到處都是遺體」，醫師也對空襲極為震驚，描述孩童的傷口非常深，且嚴重燒傷。以色列軍方後續證實，為了狙殺哈瑪斯一名策劃上月7日突襲以色列的主要指揮官而發動攻擊，指出策動攻擊時考慮過「影響平民的可能性」，強調已事先警告平民撤離。

以色列31日空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，現場炸出大坑洞，釀成50至400人死傷。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、《紐約時報》（New York Times）、英國廣播公司（BBC）報導，以色列昨日空襲加薩走廊北部賈巴利亞人口稠密的住宅區，這處區域座落一座難民營，哈瑪斯統治的加薩走廊衛生部稍早指出，空襲釀成50人喪生、150人受傷，不過附近醫院表示，收治了400名死者與傷者，當中有120人罹難。

以色列31日空襲加薩北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，在難民營炸出坑洞，建築被夷為平地，其餘建築搖搖欲墜。（圖／路透社）

現場畫面顯示，原本建築林立的住宅區被炸出數個大小不等的坑洞，多棟大樓被夷為平地，一旁仍矗立的建築看來搖搖欲墜，外牆脫落，已不適人居。

現場畫面顯示，轟炸過後，包括兒童在內等居民不斷被拉出瓦礫堆，有些人看來已失去生命跡象。當地攝影師阿布薩拉馬（Mahmoud Abusalama）拍下現場畫面，沉痛表示「到處都是遺體」，他說「每個人都在找自己的家人」。

「無國界醫生組織」（Doctors Without Borders）護士哈瓦吉雷（Mohammed Hawajreh）表示，該組織對以色列空襲難民營感到「相當震驚」，他說到院孩童有很深的傷口及嚴重的燒燙傷，他們沒有家人陪同，許多孩子都在哭喊，想要找爸媽，醫院人滿為患。他痛批「受夠了」，指出無國界醫生組織譴責這起「愚蠢的暴力行徑」，呼籲立即停火。

以色列31日空襲加薩走廊北部賈巴利亞（Jabalia）難民營，現場炸出大坑洞，當地人描述「到處都是遺體」。（圖／路透社）

■以軍證實為狙殺指揮官空襲 已事先警告平民撤離

以色列國防軍發言人康里克斯（Jonathan Conricus）周二深夜證實，以軍為了狙殺哈瑪斯高階指揮官畢雅里（Ibrahim Biari）而轟炸難民營，他稱畢雅里是策劃及執行上月7日突襲以色列行動的「關鍵」人物。

🔴 IDF fighter jets eliminated Ibrahim Biari, Commander of Hamas' Central Jabaliya Battalion. Biari was one of the leaders responsible for the murderous terror attack on October 7th.



The strike damaged Hamas’ command and control in the area and eliminated a large number of… pic.twitter.com/nfJImr5g50 — Israel Defense Forces (@IDF) October 31, 2023

他稱畢雅里積極協調、策動、帶領針對以色列國防軍的戰鬥行動，這些行動甚至可追溯至2004年之前，當時畢雅里策劃以國地中海沿岸城市阿什杜德（Ashdod）的一次攻擊行動，釀成13名以色列人喪命。

康里克斯稱，周二的攻擊釀成難民營地下的哈瑪斯隧道坍塌，導致「數十名」哈瑪斯戰士喪命，目前以軍仍在確認確切的傷亡人數。

康里克斯表示，有注意到關於其他損害及「非戰鬥人員」傷亡的消息，指出仍在確認罹難平民的人數，強調以軍在空襲前已經考慮過所有因素，包括「非戰鬥人員受影響的可能性」。

他說空襲前已經透過不同管道通知當地平民撤離，「我想強調這是一場針對具有重要軍事意義目標的打擊，以讓我們達成軍事目標，這是它被攻擊的原因」。

不過人權觀察（Human Rights Watch）以色列暨巴勒斯坦事務主任夏奇爾（Omar Shakir）表示，事先警告不能免除保護平民的責任，強調未撤離的平民也需要被保護。

荷蘭保護平民組織「PAX Protection of Civilians」軍事顧問加拉斯科（Marc Garlasco）表示，從現場坑洞研判，以軍可能使用能夠精確導引的聯合定向攻擊炸彈（JDAM）。

儘管如此，夏奇爾指出，以軍轟炸人口眾多的地區，仍引發攻擊行動「不成比例」的疑慮。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）指出，賈巴利亞難民營是加薩最大的難民營，《紐時》指出，2023年的數據顯示，這座占地僅1.4平方公里的營地一共登記了超過11萬名巴勒斯坦難民。