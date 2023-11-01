法務部統計電信詐欺案3年成長3.6倍，假訊息詐騙無孔不入，甚至還有人用AI深偽技術偽造參選人錄音檔。民眾黨立法院黨團今開記者會，呼籲政府落實「識假、破假、抑假、懲假」，要求NCC加強門號控管，避免被詐騙集團不法利用，除了攔阻來電外，更應從源頭抑制詐騙簡訊，同時制定專法加強應對虛假的生成式AI影音，避免威脅選舉的公正性與公信力

立委賴香伶指出，人工智慧不只是技術，更涉及道德問題，生成式AI若被有心人利用，就會出現特定候選人或政治議題，被製造大量假新聞、誤導性廣告等虛假訊息，對民眾而言難分真偽，政府或受害人也難以澄清。

賴香伶表示，民眾黨主席柯文哲先前被偽冒聲音，多家媒體收到可疑電子郵件，內有仿冒柯批評副總統賴清德的58秒錄音檔，但經調查局證實，深偽（Deepfake）可能性極高，近期又出現行政院副院長鄭文燦帶女子進飯店的影像，鄭一開始說「影片老舊、移花接木」，隨後又否認自己是影中人，檢調應立即查清真偽。

賴香玲呼籲，「識假、破假、抑假、懲假」因各種限制收效甚微，網路主管機關NCC也未能像德國《網路執行法》、歐盟《數位服務法》提出專法草案，使機關和線上平台合作未有強力法制基礎，若要捍衛民主價值，就應拿出積極態度，與朝野各黨合作，規畫建立專法，確保台灣不受假訊息侵害。

黨團發言人楊寶楨指出，新收電信詐欺案從2019年3.4萬餘件攀升至2022年16萬餘件，3年來成長3.6倍，NCC宣稱電話號碼開頭「＋886」攔截率高達9成以上，但光是今年1到8月，新收電信詐欺案就有15萬餘件，預估全年恐逼近20件，顯示攔阻手段緩不濟急，NCC至今未發現問題，卻還想繼續爭取預算。

楊寶楨批評，若NCC不調整績效目標，盲目爭取經費僅是浪費公帑，打詐也將淪為口號，但歸根究底，門號管制是關鍵，高檢署就曾指出，不法集團利用人頭公司申請大量門號詐騙，甚至有簡訊業者協助詐團發大量簡訊，NCC唯有加強源頭控管，跨部會合作，才能有效打擊電信詐騙。