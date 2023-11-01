超微第三季經調整後營收年增4%，為58億美元，優於市場預期的57億美元。經調整後每股盈餘為70美分，超出市場預期的68美分。

第三季數據中心業務營收大致持平，為16億美元。含PC晶片在內的客戶部門（client segment）營收大幅成長42%，達到15億美元，釋出需求反彈的信號。

含可編程晶片在內的嵌入式部門（embedded segment）年減5%，為12億美元。遊戲晶片營收年減8%，為15億美元。

超微預估第四季營收約為61億美元加減3億美元，其中值不及市場預估的63.7億美元。該公司預估經調整後毛利率為51.5%，亦略低於市場預期的52.1%。

儘管AI晶片業務前景看好且PC市場出現復甦跡象，但其他領域疲弱不振仍導致超微第四季展望未能達到華爾街預期，包括遊戲市場仍然低迷，以及無線通訊、醫療保健和汽車等產業對其可編程晶片（programmable chips）的需求下滑。

英特爾在上周也提出了類似的說法。超微旗下以高利潤聞名的賽靈思（Xilinx）可編程晶片業務可能受到打擊。

但超微高層表示，即將推出的AI晶片「MI300A」和「MI300X」將在本季投入量產，MI300系列晶片可望成為超微史上最快達成10億美元營收里程碑的產品。

超微推出MI300系列晶片，以挑戰輝達（Nvidia）在AI晶片領域的領先地位。

執行長蘇姿丰在法說會上表示，多家「超大規模（large hyperscale）客戶」已經承諾採用MI300系列晶片。large hyperscale是業界的行話，指的是大型科技與雲端運算公司。

超微表示第四季MI300系列晶片營收估將達到4億美元，高於該公司8月預估的3億美元。

蘇姿丰則首次向投資人披露，MI300系列晶片明年營收可望達到20億美元。

分析師表示，美國最近擴大對晶片出口中國的管制，超微必須取得許可才能向中國出貨其最先進的MI300系列AI晶片。此外，主要客戶Meta Platforms削減資本支出，也可能給超微帶來壓力。