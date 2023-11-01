受惠泰國免簽的旅遊股雀躍，燦星旅(2719)直攻漲停價66元、山富(2743)飆漲8.3％至124元、創逾2月高，五福(2745)勁揚7.41％，雄獅(2731)勁揚6.72％至135元、為1個半月高，易飛網(2734)勁揚5.41％、鳳凰(5706)上漲3.45％，興櫃的旅天下(6961)則小漲0.18％。

餐飲股表現同步強勢，王品(2727)及亞洲藏壽司(2754)齊揚逾4.5％，新天地(8940)及漢來美食(1268)走揚逾3％，六角(2732)漲近3％。飯店股的富野(2736)、寒舍(2739)及亞都麗緻(5703)一度亮燈漲停，老爺知(5704)漲近6.5％、夏都(2722)漲逾5％。

每年的11月至隔年2月為泰國氣候最舒適的觀光旺季，為吸引更多人潮造訪，泰國政府決議開放持有印度及台灣護照、以觀光目的入境泰國的旅客給予免簽證待遇、並可停留30天，優惠期間為2023年11月10日至2024年5月10日。

靜宜大學觀光事業系副教授黃正聰指出，目前台灣旅客赴泰國1年約有83萬人次，開放免簽後預期可望突破百萬人次。品保協會發言人李奇嶽則認為，赴泰免簽待遇有助刺激台灣旅客赴泰旅遊意願，預估旅客量可望增加2～3成。

而觀光餐旅業的年度盛事、2023 ITF台北國際旅展將於3～6日於南港展覽館一館登場，主辦單位台灣觀光協會指出，今年共有1300個攤位爆棚展出，從早鳥、預售票販售狀況看來，預期今年參展人次將能大幅成長，使觀光旅遊業持續蓬勃發展。

2023 ITF台北國際旅展今年集結104個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等。台灣觀光協會表示，由於攤位供不應求，因此首度將南港展覽館一館的1樓廊道也規畫成展區。

飯店住房餐飲方面，包括晶華、老爺、萬豪、長榮、台北君悅、寒舍等業者推出各項超值住宿優惠券，五星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起，另有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券，並安排豐富抽獎活動，主辦單位也在現場推出各式加碼升級。