郭碧婷和香港大亨向華強長子向佐結婚3年，陸續生下一女一子集滿「好」字，向家迎來女神級媳婦後，一舉一動都備受關注。昨(10/31)向太曬影片，分享和工作人員在萬聖節玩變裝，話鋒一轉她表示，知道今年有路人扮她、調侃她，她都沒關係，但重點是希望大家不要再亂說她和媳婦郭碧婷的關係，向太強調：「我絕對不會控制她」。

郭碧婷婚後一度在髮尾染了橘紅色，並曬出近照，當時向太驚訝曬出心碎表情符號，留言說：「乖乖媳婦兒，回台北就換髮型了？下次一定要問一下我的同意吧？」引來網友好奇問為何染髮要告知婆婆。之後又傳出郭碧婷婚後急生小孩與婆婆有關，向太則澄清：「當初說生三個娃是她說的啊！我不會逼她的，但還是會鼓勵與獎勵的」。

向太陳嵐發文。（圖／翻攝自向太Tiffany陳嵐微博）

昨逢萬聖節，有網友Cosplay向太引發熱議，對此，向太透露昨天也跟工作人員玩扮妝，她表示：「有人cos我其實也沒關係，但別再說我跟媳婦的關係，我絕對不會控制她，碧婷也不會受到我的控制。我們的親密關係就像是好朋友一樣啊！她關心我，我疼愛她一輩子的！」強調婆媳關係就像朋友，自己絕對不會想要控制媳婦。

去年向佐傳出緋聞，向太第一時間代為否認，而郭碧婷的爸則是在當時先曬出冰品的照片，寫下：「吃冰消消火氣」，但否認與女婿的八卦有關，更回應網友：「這你可別亂說，人家把媳婦照顧的好好的一點也沒虧待，事實就是事實」，補充說：「我只是說實話，親家是對女兒很好，幹嘛要解讀成我挺那個亂來的」，似乎對女婿有所不滿，但非常感謝向華強夫妻，也可見兩家人真實好關係。