【全程字幕】柯文哲陣營喊「沒方案不用再談」 朱立倫爆合作4關鍵 @ChinaTimes

民眾黨發言人楊寶楨今（1）日表示，藍白總統參選人柯文哲與侯友宜、國民黨主席朱立倫昨日晚間會面並未達成共識，她強調國民黨若沒提出新方案，雙方可能就不必再見面。

楊寶楨今在立院記者會上指出，昨日會面談到總統人選如何產出時，侯友宜仍堅持不要全民調，但柯文哲認為初選的時間來不及，且會有個資、正當性與公正性等問題，兩人並未達成共識。

另外，楊寶楨提到，朱立倫希望再約柯文哲碰面，但柯盼國民黨先拿出明確方案，若不要全民調就代表沒共識，等國民黨有新方案時，才會有再見面的可能性。