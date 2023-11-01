以哈衝突進入26天，以色列毫無停火意願，持續以砲火猛烈轟炸加薩走廊，造成超過8500名巴勒斯坦人喪生。葉門叛軍「青年運動」（Houthi）昨天宣布，已經朝以色列發射大量彈道導彈和無人機攻擊，並警告戰火「將進一步擴大」。

綜合路透社、半島電視台、美媒ABC新聞報導，葉門距離加薩超過1600公里，不過自巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）上月7日突襲以色列後，葉門反政府武裝組織「青年運動」也立刻加入行動，數日來已發動3波攻擊，昨（31）日的攻擊行動遭到以色列防空系統攔下。

該組織發言人薩里（Yahya Saree）譴責以色列「不斷犯下罪行」，導致中東衝突持續擴大，然而他們不會袖手旁觀，未來還會繼續發動攻擊，「幫助巴勒斯坦人取得勝利」。

卡內基中東中心（Carnegie Middle East Center）研究員阿里（Mohanad Hage Ali）認為，以色列必須避免與中東各勢力「全面開戰」，否則一旦大戰開打，來自四面八方的火箭「可能會擊垮它的防空系統」。

美國國防部發言人賴德（Pat Ryder）表示，「青年運動」的飛彈可打擊2000公里外的目標，美方將持續監控他們的行動。

加薩戰爭目前已進入地面戰，以色列除了要對付哈瑪斯之外，也同時和北邊鄰國黎巴嫩真主黨（Hezbollah）交火，南北夾擊的情況下，還要騰出軍力對付葉門叛軍的「新戰線」，考驗著以色列與西方大國的政治智慧。

文章來源：Yemen's Houthis enter Mideast fray, hardening spillover fears
文章來源：Yemen’s Houthis say they launched ballistic missiles, drones at Israel
文章來源：Yemen's Houthi rebels claim attacks on Israel, drawing their main sponsor Iran closer to Hamas war

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