高雄觀光行銷推介會及B2B商談會，超過百位泰國觀光公協會、旅遊業者及當地知名傳媒與會。（高市觀光局提供）

高市府觀光局長高閔琳宣布高雄領先全台，加碼提出「國際旅客團補」計畫，最多每團補助5000元。（高市觀光局提供）

據統計，國門重啟後，以「台灣」作為旅遊目的地的關鍵字數據，超過上千筆來自泰國，排名第2，僅次日本，顯見泰國旅客對於台灣的喜愛。高市府觀光局長高閔琳近日率團前進泰國曼谷拚觀光，爭取更多泰國觀光客到訪，也宣布高雄領先全台，加碼提出「國際旅客團補」計畫，最多每團補助5000元。

高市積極搶攻國際觀光市場，鎖定泰國出境旅遊750萬人次市場，高閔琳10月31日率領觀光大使高雄熊、觀光公協會、業者與高雄頂尖職人團隊前進泰國曼谷，辦理高雄觀光行銷推介會及B2B商談會，超過百位泰國觀光公協會、旅遊業者及當地知名傳媒與會。

高閔琳表示，現場搭配5組高雄頂尖職人及高雄在地業者展攤創造五感體驗，還有可愛俏皮的高雄熊現場賣萌，讓與會者無不發出讚嘆「WOW」，親身體驗高雄觀光魅力泰迷人。

同一時間，泰國政府為吸引更多國際遊客，昨正式宣布11月10日起至明年5月10日止，台灣旅客入境免簽停留30天的新政策。高閔琳說，未來台灣高雄與泰國，將有更緊密又頻繁的觀光交流。

泰國出境旅遊協會（TTAA）副理事長Somchai Chomraka指出，泰國在疫情前到台灣觀光人數約46萬，今年到10月約26萬人次，已恢復逾6成3，明年協會也會加緊與台灣交通部觀光署合作，努力送客到台灣，盼能突破以往，達成100萬人次新里程碑。另將盡速安排會員到高雄踩線觀光考察，「好好賣高雄」。

駐泰國台北經濟文化辦事處公使薛秀媚指出，根據旅遊趨勢分析公司Forwardkeys資料，國門重啟至今年10月止，以「台灣」作為旅遊目的地的關鍵字數據，有超過1570萬筆來自泰國，排名第2，僅次於日本。而泰國也宣布對台灣民眾宣布免簽入境30天，將試行半年，對推動高雄和泰國的觀光交流又能邁進一大步。

觀光局表示，曼谷和高雄現有每周14班直飛航班，約3.5小時即可抵達，非常便利。高雄更領先全台，加碼提出「國際旅客團補」計畫，只要組團15名以上國外旅客，至高雄住宿1晚並到指定景點，平日（周日至周四）補助台幣5000元、假日（周五、周六及國定假日）補助台幣4000元，吸引現場泰國旅遊業者及媒體高度關注。