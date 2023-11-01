成大醫院乳癌權威醫師郭耀隆驚傳腦中風離世，外科醫師江坤俊昨深夜在臉書表示，接獲消息相當震驚，感嘆人生無常，並哀悼「郭耀隆醫師，一路好走。」

江坤俊表示，與郭醫師第一次見面是一起出國參加醫學會議，兩人在那趟旅程成為了好友，沒想到近日卻接獲郭醫師辭世的消息，感到相當震驚，「我不知道該說些什麼，也不知道能做些什麼。我希望大家都能記住你的名字，南部的乳癌權威，郭耀隆醫師，一路好走！」

郭耀隆是德國海德堡大學醫學博士，任職於成大醫院乳房暨整形外科，是國內知名的乳癌權威，不料卻驚傳腦中風離世。

消息曝光後，許多網友紛紛哀悼「郭醫師一路好走」、「這醫師人真的很好」、「太令人不捨，郭醫師人超好的」、「郭醫師好走，您這輩子幫助姐妹，功德無量！」據《ETtoday》報導，院方證實成大醫院慟失英才，全院同仁相當不捨，已成立治喪委員會，全力協助家屬相關事宜。