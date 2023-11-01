北捷「南北線」復活？只是這次換了名字，變成「中和光復線」。根據新北市捷運局規劃，這條路線自環狀線秀朗橋站，銜接台北市南區的公館，再進入市區，最後和板南線國父紀念館站會合。網友好奇，「怎麼會把端點站設在市中心」，引起廣泛討論。

「南北線」原先設計從中、永和出發，進台北後先到公館，再沿著基隆路過河到內湖，終點在文湖線劍南路站；該路線最後不了了之。新北市府經多年規劃，重啟該案，路線略有調整。

初步規劃，「中和光復線」前半段走基隆路，轉六張犁、信義安和，最後到國父紀念館，評估可紓解大巨蛋啟用後的人潮，經濟效益也比原本的「南北線」好。不過網友質疑，端點站設在市區「好像怪怪的」。

網友認為，國父紀念館站已飽和，恐怕容不下「中和光復線」插花，頂多站外轉乘。且整條基隆路根本一個大瓶頸，將來施工絕對進入超級黑暗期。有人建議乾脆延伸至台北機廠，還可供列車調度。