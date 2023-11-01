時隔近6年後，大陸貴州茅台酒再次上調出廠價，且提價幅度高於上一輪。10月31日深夜，貴州茅台公告，經研究決定，從11月1日起上調本公司53％貴州茅台酒（飛天、五星）出廠價格由969元（人民幣，下同）上调到1169元左右，平均調幅約20％，並不涉及市場指導價格1499元。方正證券發佈研報指出，貴州茅台這次提價超預期兌現，營收利潤雙增厚，測算這次提價將增厚今年收入約62億元，增厚利潤約41億元。

這也立即反映在資本市場上，1日A股開盤貴州茅台高開9.82％，成交金額超過12億。連同白酒股全線大漲，包含瀘州老窖、五糧液、古越龍山、酒鬼酒、捨得酒業（維權）等多股上午盤中漲幅超過5％。

根據第一財經報導，這是時隔近6年後，茅台酒再次上調出廠價，且提價幅度高於上一輪。貴州方正證券茅台上一輪宣佈漲價是在2017年12月28日，當時是提高了飛天茅台酒出廠價，平均上調幅度約18％。

近期貴州茅台發佈第3季季報，顯示前3季實現營業收入1032.68億元、年增率18.48％；歸屬於上市公司股東的淨利潤528.76億元、年增19.09％，表現略低於市場預期。

方正證券表示，今年以來市場對於白酒市場庫存周轉、管道壓力的擔心持續存在，疊加過往數年行業漲價受政策端及輿論約束爭議。此次能夠順利漲價，或標誌著白酒板塊進入新週期階段，有望進入「量價齊增」的新階段，同時為行業高端、次高端產品的發展空間打開天花板。

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