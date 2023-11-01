日本埼玉縣昨天一間醫院爆發槍擊案，1名86歲男子當天隨後於一間郵局挾持人質與警方對峙約8小時後落網，一度被挾持的2名人質也平安無事。嫌犯面對調查，承認挾持人質。

日本放送協會（NHK）報導，嫌犯為住在埼玉縣戶田市、職業不詳的86歲男子，被依「人質強要處罰法」罪嫌逮捕。

昨天下午埼玉縣戶田市戶田中央綜合醫院發生槍擊事件，1名40幾歲的醫師與60幾歲患者共兩人受傷，所幸無生命危險。

嫌犯在開槍後逃往戶田中央綜合醫院附近的一間郵局內，持槍與警方展開對峙。兩名女性職員未及逃出，被挾持為人質。

日本警方表示，對峙期間持續與嫌犯通話並說服他釋放人質。而1名20多歲的女性職員於昨晚7時過後獲釋。另一名30多歲的女性職員於昨晚9時過後，趁嫌犯不注意時逃出，並由警方保護。

一度被挾持的2名人質均未受傷。

日本警方昨天晚間10時過後進入郵局，當場逮捕嫌犯。

嫌犯面對調查承認犯行，供稱「當時想跟郵局的人講話，挾持了未及時逃出的人為人質」。

警方已經從現場扣押疑似是手槍的物品，也發現疑似是嫌犯持有的2把刀具、裝有液體的18公升容器、2罐寶特瓶，以及數發子彈。

另外，嫌犯坦承參與了當天稍早在戶田中央綜合醫院發生的槍擊案，稱「開了槍」。

嫌犯在埼玉縣戶田市的住處，昨天中午過後發生火災。嫌犯供稱「放火燒了自己的住處」。

日本警方目前仍在調查槍擊案、火災等一連串事件的詳細經過以及關聯性。