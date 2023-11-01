一名在診所工作的女網友分享，診所剛開業時生意慘澹，偶然之下得知，診所的位置過去曾是棺材店，後來找師父來看，對方表示診所裡有不少鬼魂，但都沒有惡意，建議他們和平共存，畢竟人家住在這邊很久了，趕走有傷天合，因此要他們每月燒紙錢，神奇的是，開始燒紙錢後，生意變得很好，引起網友討論。

一名女網友在臉書社團《靈異公社》上分享，她在某診所工作，剛開業時生意慘澹，某次到診所對面買早餐，和老闆娘閒聊才知，診所所在的社區大樓，在未建設前一片荒涼，臨路有幾間鐵皮屋，其中一間是賣棺材的；在好奇心驅使下，她忍不住問老闆娘「那間棺材店位置在哪？」結果老闆娘開始裝忙，什麼話都不說，讓她秒懂。

女網友表示，後來他們請師父來看，對方說「鬼的數量不少，但沒惡意。對方只求有個棲身地，他們都住在地下室。」而師父建議他們和鬼魂「和平共存」，因為人家在這邊住超久，趕走有傷天合，只交代他們每個月初二及初十六燒些紙錢就好。

女網友指出，一般的店家都會在這2天拜拜求生意興隆，但診所不能這樣做，否則豈不是在祈求民眾多生病，但師父的話也要聽，因此他們只能躲在診所後的防火巷燒紙錢。神奇的是，開始燒紙錢後，診所生意突然變好，每天看診人數從10幾人到破百人；但如果他們忘記燒紙錢，下個月生意就會明顯下滑，甚至還會出現一些病患昏倒需轉送大醫院的突發狀況，或有員工會看到靈異現象。

女網友說，本來大家對師父的話都半信半疑，但後來實在發生太多事情，因此大家每個月都會乖乖燒紙錢，當作繳保護費，直到租約到期、搬家以後才停止。而醫師也在這裡順利賺到人生第一桶金，算是場特別的經歷。

貼文引起網友討論，「阿飄蠻適合診所的」、「學習共存這樣的想法很棒，驅離不是唯一的手段」、「平常心的看待，不同空間互不干擾，保持尊重的態度就好」、「寧可信其有，不可信其無」。

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