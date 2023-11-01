一名女子與其母親提起求償訴訟主張，她在2019年就讀國中時水壺遭同班同學投入不明物體，致她喝下後扁桃腺發炎及潰瘍，台灣高等法院駁回上訴，維持一審判決，認定無法證明同學在水壺內放置異物，且學校也沒有怠職行為，判決駁回她的請求，全案確定。

這名女子提起民事求償訴訟主張，她在2019年就讀國中時，放置在教室內之水壺，遭同班同學5人中之一人投入不明物體，致她誤飲該等水及不明物體後，受有食道入口紅腫、急性扁桃腺發炎及潰瘍等傷害，及罹患混合焦慮與憂鬱情緒之適應障礙症。

她說自己因而支出醫療費用30萬多元，並受有非財產上之損害30萬元，班導師，未盡防免系爭事件發生之義務，應與同班同學等5人負共同侵權行為損害賠償責任，而學校未阻止事件發生，應連帶賠償責任，共求償60萬多元，學校也要返還學雜費11萬元。

高院認定，無法證明5名同學在水壺內放置異物，尚難僅因她與其中數人交情不好，或同學傳聞係5人中之一人所為等情，推論5人涉有前揭不法行為，且學校事件發生前，已制訂「校園霸凌防制執行計畫」，定期舉辦防制校園霸凌宣導活動，沒有怠於行使職務之行為，判決駁回她的訴訟，全案確定。

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