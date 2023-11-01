被封為「國民女婿」的36歲李昇基今年4月和小他6歲的李多寅結婚，由於女方被起底家庭複雜，曾涉及經濟犯罪案件，但李昇基對老婆不離不棄，發文表示：「太太不能選擇自己的父母」。兩人不畏風波用行動證明愛情，今傳出李多寅懷孕，目前正在拍的《戀人》會挺孕肚拍完剩下戲份，孩子明年誕生，經紀公司也證實此事。

李昇基和李多寅結婚7月，今據《JTBC》報導，知情人透露李多寅懷孕了，兩人將在明年迎來愛的結晶，對此，李多寅的經紀公司「9ato」承認她確實有喜。而李多寅目前正在趕拍《MBC》電視台的電視劇《戀人》，戲份已經拍得差不多，她不會中途退出，會持續拍攝到最後一周。

李昇基和李多寅的婚姻自從公開後就風波不斷，對於太太的父母被指涉嫌炒股貪汙260億韓元（約60.5億台幣），李昇基先是點名有記者沒求證就報導，接著心疼和李多寅交往之初，就被身邊友人勸分手，但他覺得李多寅無法選擇自己父母和原生家庭，兩人會抱持贖罪的心情繼續生活下去。

李昇基5月時在首爾和台北等地舉行演唱會，也是他婚後首度面對粉絲，他有感而發表示：「最近發生了很多事情，所以沒能專心準備演唱會，但在這樣的情況下，樂隊成員以及公司同仁們還是非常努力準備了這次巡演，在新公司重新開始，正在磨合中，感謝你們的等待與支持，公司和李昇基都會更加堅強，請持續關注我們」，接受專訪時更表示自己是在低潮時更加不會被動搖的人，平時都靠運動和下廚放鬆心情，認為持之以恆到最後什麼難關都有可能度過，大展正能量。