民進黨總統參選人賴清德（左）1日前往新北市蘆洲湧蓮寺參香祈福，離開時與守候的民眾擊掌致意。（陳信翰攝）

蘆洲湧蓮寺連三日舉行法會，今（1）日民進黨總統候選人賴清德與民眾黨總統候選人柯文哲，接連到湧蓮寺參拜祈福，柯文哲今早8點30分抵達湧蓮寺參拜，巧妙地和賴清德錯開，彼此王不見王。

柯文哲提及身旁的蘆洲區立委參選人李有宜表示，雖然年輕人人情世故比較差，但請大家給年輕人機會，就像以前在台大當醫生時，從來沒在拜託人，不像現在看到電線桿手都會伸出去，還開玩笑的說是挺李有宜不是侯友宜，也呼籲大家給李有宜一個機會，讓年輕人更有動力。

2023年11月1日新北市／民進黨總統候選人賴清德至湧蓮寺參拜，因行程緊湊全程沒有說話，但與現場民眾互動熱絡，參拜完後便快速離開。（劉瑋晴攝）

柯文哲說，李友宜畢業於台大會計系，在美國擔任過國會助理，為了回台從政，也曾到立法院當助理，更自嘲自己在台大當醫生因為走投無路才來選舉，也好奇李友宜為什麼不在美國發展要回台灣從政，並表示每個人都有夢想，這個世代要給年輕人一個希望。

賴清德至湧蓮寺參拜，因行程緊湊全程沒有說話，但與現場民眾互動熱絡，參拜完後便快速離開。