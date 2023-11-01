現代汽車旗下豪車品牌捷尼賽思（GENESIS）進入大陸市場多年，但虧損不減反增，光是今年就已經巨虧12億人民幣（約新台幣53億）沒想到，公司高管竟然在內部會議上，公開指責員工不買自家車，3年來沒有人買過公司品牌，甚至怒嗆，如果有人想要去別家公司發展，相當歡迎。

IT之家報導，大陸捷尼賽思員工大會由韓方首席協調員（CEC）李哲（Wells Lee）主持，先是提到今年已經虧了12億，且上市三年來合計虧損已經達到30億人民幣（約新台幣133億）其中單輛的行銷費用高達71萬（約新台幣315萬）被認為是造成虧損的主要原因。

更讓員工詫異的是，李哲公開斥責員工對公司沒有感情，三多年來沒有人購買公司品牌的車子，還對員工嗆聲，如果現在想要離開，尋求外部發展空間，相當歡迎。

此言引起大陸網友熱烈討論，許多人點出捷尼賽思的問題在於品牌定位不清楚，「既然是韓國賓士，幹嘛不直接買賓士就好了」、「品質與設計都很優秀，但最大的問題是價格」、「說到底就是銷量太差，攤平不了各種費用，怎麼會說是行銷太高呢」、「自家員工都不買的車，新聞一出，這下一輛都賣不出去了。」