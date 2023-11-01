取自立法院直播畫面

大陸前總理李克強猝逝，外界質疑是否提高大陸侵台的風險？對此，國安會祕書長顧立雄今天表示，中方目前優先工作是維穩，一方面想透過「拜習會」 管控風險，一方面要專注於內政，在短期之內，看不到有任何以軍事武力要想掠奪台灣的意圖存在。

立法院司法及法制委員會今天處理總統府及國安會等單位凍結的預算，民進黨立委江永昌 質疑李克強去世，是否可能提高中共攻台的風險？

對此，顧立雄從不同的面向來分析，對內方面，他說，中共目前在兩條路線之間有不同的看法，國務院希望能發展經濟，吸引外資，但中共的國安部門卻採取一些管控的措施，讓外資不敢進去。

顧立雄認為，現在看起來，國安部門的權力還是比較大，也就是說，他們將維穩視為優先於經濟發展，這會讓他們的經濟沒有辦法大幅吸引外資或者台商進一步投資，造成他們經濟上一個重大問題，何況還有地方債、內需市場不振等問題已經出現。

對外方面，他說，大陸跟美國之間所謂的競爭格局不會改變，但想要管控風險的想法還是有的，所以中方也希望在APEC期間的「拜習會」能夠實踐，因為他要專注於內政，因此，這個部分我們是認為，在短期之內看不到中方有任何以軍事武力要想掠奪台灣的意圖存在。

此外，針對哈瑪斯海外領導人指稱，中國正考慮對台灣發動類似攻擊？顧立雄認為，大陸跟我們之間的關係，與哈瑪斯對以色列的攻擊態樣顯然是不同的，因為哈瑪斯是打帶跑的突擊方式，沒有想要奪佔的意圖，但對中國來講，他們的目的是要奪佔，就必須要有大規模的軍力集結，我們也就可以加以掌握。

他說，哈瑪斯採取的作戰模式，看起來不適用於中國對我們武統的相關作為，除非他們突襲後又退回本土，但這種突襲再退回的攻擊是沒有意義，只會製造區域情勢的高度緊張，引起全世界對它的制裁而已。