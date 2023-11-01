新北市榮獲2021年至2022年度商品標示業務考核全國第一，隨著消費型態改變及消費保護意識提升，價格已不是消費者選購商品時的首選，企業經營者提供的服務。（新北市經發局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市榮獲2021年至2022年度商品標示業務考核全國第一，隨著消費型態改變及消費保護意識提升，價格已不是消費者選購商品時的首選，企業經營者提供的服務及商品資訊的完整性才是爭取消費者信任及認同的關鍵，因此，清楚正確的商品標示才是吸引消費者購買的不二法門。

經發局長何怡明表示，商品標示業務與民眾生活習習相關，有完整的商品標示資訊才能保障各項商品品質與使用安全，市府每年都會不定期、不定點至各實體通路或透過網路平台購樣方式，隨機辦理商品標示抽查，並藉由各類教育訓練及宣導活動，協助企業經營者及消費者建立商品正確標示觀念，了解正確標示方法，降低消費爭議情況，達到企業與消費者雙贏局面 。

據經發局統計，新北市2021年至2022年商品標示抽查件數達1萬3703件，其中符合商品標示法規定件數有1萬1196件，不符合規定件數為2507件，不合格率為18.30％，市府針對不合格案件即通知廠商限期改善，持續列管追蹤，均已全數依規定改正結案。

經發局表示，未來仍將積極主動辦理商品標示抽查、輔導業者合法標示及持續宣導商品標示知識，戮力以赴，提供消費者一個「買的安心、用的放心」的消費環境。此外也要呼籲全體市民，如發現市面上有販賣標示不完整商品時，隨時通報商品標示檢舉專線（0800-000-584），讓我們共同打造優質消費環境。