該公司此前曾表示，特斯拉有能力每年生產超過12.5萬輛 Cybertruck。

馬斯克表示，到2025年，Cybertruck的年產能可能提高到25萬輛。

這款讓人等待已久的電動皮卡將於11月30日開始交車，距離馬斯克在洛杉磯舉行發表會已經相隔近4年。

在周二播出的「Joe Rogan Experience」播客（Podcast）節目中，馬斯克再度提到了生產充滿未來感的Cybertruck有多困難，「我們的目標是每年生產約20萬輛，或許更多一些，但我不得不說製造Cybertruck比原先設計困難許多」。

在本月早些時候的財報電話會議上，馬斯克坦言「Cybertruck讓我們自掘墳墓」，他並表示特斯拉在提高產量以及讓Cybertruck實現正向現金流方面，可能面臨巨大挑戰。