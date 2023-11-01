行政院長陳建仁昨赴立法院接受備詢時說，核能發展若進入核融合，他樂觀其成也可能很快採用，民進黨總統參選人賴清德日前也鬆口可能接受核能，在野立委批評，這是在替錯誤政策找台階下。對此，行政院1日駁斥政策轉彎，強調「減煤、增氣、展綠、非核」仍是當前政策走向，穩健邁向2050淨零碳排目標。

還原昨日答詢狀況，陳建仁當時指出，核電是綠電，但有多個但書，如果台灣要發展核電，重要的是，要考慮到核廢料及民眾是否可接受，且目前RE100並未將核電納入；他也說，未來核能發展若有進入核融合的新技術，當然樂觀其成，也可能很快採用，但還需要一段發展的時間。

能源議題成為明年總統大選的主戰場，執政黨態度一直是外界檢視的目標，行政院發言人林子倫說明，陳建仁、國發會主委龔明鑫及經濟部長王美花昨日明確表示，核能發電並未獲RE100所接受，並且，核能發電是否被視為綠電，歐盟在認定上也有嚴格前提，須先滿足核廢料處置相關規範。

林子倫說，然而，國內核廢料處理仍未有妥善的終極處置辦法，尚難以將核能認定為永續能源。另一方面，未來核融合發電的發展，也待更多的觀察與研究。部分媒體報導未能忠實呈現陳院長發言內容，恐有偏頗及誤導之虞。

他表示，非核家園的目標已是台灣共識，政府對此立場從未改變，未來政府將持續透過「減煤、增氣、展綠、非核」等四大方向推動台灣能源轉型，維持台灣能源供應，讓台灣穩健邁向2050淨零碳排的目標。