交通警察大隊的推動「智慧警政AI科技精準執法」，榮獲改善交通類優等。（陳夢茹攝）

有個警界奧斯卡獎之稱的「國家警光獎」遴選結果日前出爐，昨於警政署辦理頒獎，桃園共獲得2個團體獎項，另有4名警官分別有著查獲大麻、海洛因、槍枝及人蛇集團等傑出表現，從個人獎項中脫穎而出，今天由市長張善政逐一頒獎。

張善政表示，國家警光獎，全國共有89個機關、102位個人績優事蹟報名參賽，只有3分之1能獲獎，桃園有2個團體獎項獲得優等獎，包括綜合規畫類跟改善交通類，另還有4名警員獲得個人獎項，他直呼真的相當不容易，感謝警察同仁們平時的努力，使得業務蒸蒸日上，這次更獲得不少獎項。

警察局長吳坤旭說，國家警光獎是警界的奧斯卡獎，自7年前開始辦理，競爭角逐狀況非常激烈。桃園這次在改善交通類獲得優等獎，市府於7月4日在大園區成立交通科技執法中心，這是全國警察機關首個科技執法中心，考量未來科技執法會成為趨勢，桃園走在最前面，而科技執法會從建置、違規舉發到人民申訴，這套流程要做得到位，首先要先尋覓適合的設置地點，才能進行後續違規舉發，

吳坤旭也說，還是有很多民眾質疑為何車禍數量還是很多，這部分是因為路口數量與科技執法建置數量仍不成比例，市府會持續找尋合適的地點建置。科技執法狀況從1月至6月共告發21萬件，申訴數量則有千分之2，申訴通過率則為萬分之5，等於是1萬件中有5件通過申訴，通常都是消防車、救護車受到車輛影響，以至於在路口車輛有違規狀況。

吳坤旭另提及，目前正在規畫建置「科技偵查戰情中心」，以大數據的建立資料庫，偵辦任何案件的相關資料只要經過AI建檔及儲存，可以等到有需要的時候再從資料庫中拉出來，這對未來偵辦刑案有很大的幫助。

警察局補充，警光獎團體組獲獎最大的特色如交通警察大隊的推動「智慧警政AI科技精準執法」，利用科技智慧分析，精準執法，大幅降低交通事故發生，榮獲「改善交通類」優等殊榮。刑事警察大隊研發建置「桃園刑案分析決策支援系統」，蒐集彙整18項在地化資訊，各案類筆錄資料、車輛行車軌跡分析、110報案等資訊，整合天羅地網監視系統及AI巡防車辨系統，成為偵辦刑案利器，獲綜合規畫類優等。

龍潭分局警員陳驛隴破獲國內史上最大宗大麻種植製造工廠案，查獲大麻植株共4218株、大麻成品及半成品毛重15.7公斤，市值近12億元，榮獲查緝毒品類優等；刑事警察大隊偵查佐張光昕破解毒梟運毒詭計，查獲7公斤多海洛因毒品，市值破億，獲評查緝毒品類優等；。

楊梅分局偵查佐張育竣於跨縣市查獲幫派軍火庫，起獲衝鋒槍2枝、手槍2枝、各式子彈及改槍工具，獲評反黑肅槍類優等；蘆竹分局警員徐佳宏破獲國內首宗假求職真拘禁人蛇詐欺集團，救出被拘禁的9名被害人、瓦解11人詐騙集團，獲評打擊詐欺類優等。

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